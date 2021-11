Presidente do Leça e a próxima eliminatória da Taça: «Espero um grande»

No final de mais uma vitória na Taça de Portugal, agora diante do Gil Vicente (1-0), António Pinto, presidente do Leça, destacou mais um momento para a história do clube e manifestou o desejo em defrontar um grande do futebol português nos oitavos de final."As emoções são muito fortes. O Leça conseguiu mais um objetivo para alicerçar o seu futuro e mais uma vitória para a sua história", atirou, prosseguindo: "Espero um grande aqui, mas se não for aqui que seja no campo adversário que leva muito mais gente e as receitas terão outro impacto. Agora aqui, para as nossas gentes e para os nossos adeptos, seria também importante".Apesar dos bons resultados, António Pinto garante que não há "prémios especiais" pela performance na Taça de Portugal, garantindo que a sua "preocupação é pagar aos jogadores as suas mensalidades".