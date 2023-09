Presidente do Lusitânia antevê duelo com o Benfica: «Cá estamos para tentar causar uma surpresa»

O presidente do Sport Club Lusitânia revelou esta quarta-feira que é um "orgulho" o clube da ilha Terceira receber o Benfica e prometeu uma equipa a tentar causar uma "surpresa" no jogo da Taça de Portugal em futebol.

"Encaramos o sorteio de forma muito positiva. É a festa da Taça. Da nossa parte, é com enorme gosto. O nosso treinador já tinha dito, após passarmos a última eliminatória, de que aquilo que queríamos era ter hipótese de defrontar uma equipa grande e trazer um jogo destes à ilha Terceira", afirmou Luís Carneiro à agência Lusa.

O dirigente disse ser um "orgulho" para o clube do Campeonato de Portugal receber o atual campeão da Liga Betclic na ilha Terceira, nos Açores.

"É sempre diferente recebermos o Benfica. É a festa da Taça. Tal como a história diz, a taça tem sempre surpresas e cá estamos nós para tentar causa mais uma, dignificando a nossa camisola centenária com todo o orgulho e esperando ter um excelente desempenho", declarou.

Para Luís Carneiro, o jogo com o Benfica vai ser um marco na história do clube açoriano fundado em 1922.

"A história do Lusitânia é repleta de episódios, não só desportivos, como sociais, que o tornam um clube único nos Açores. A historia não se faz só do passado. Faz-se do presente e do futuro. Isso significa que queremos continuar a construir história", destacou.

E acrescentou: "É um passo a mais naquilo que é a historia desse clube. Esperemos que seja uma festa e que as pessoas desfrutem da festa e apoiem o nosso clube. Dentro das nossas possibilidades, vamos dignificar da melhor forma o Sport Clube Lusitânia".

Segundo o sorteio hoje realizado, FC Porto vai iniciar a defesa da Taça de Portugal de futebol no campo do Vilar Perdizes, do quarto escalão, enquanto o Benfica vai aos Açores e o Sporting fica por Lisboa, na terceira eliminatória.

O Benfica, que não vence a prova desde 2016/17, terá de viajar até Angra do Heroísmo para medir forças com o Lusitânia, 10.º posicionado da Série C e equipa treinada por Ricardo Pessoa que, como jogador, representou Vitória de Setúbal e Portimonense na I Liga.