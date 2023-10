Presidente do Olivais e Moscavide assume: «Não fiquei desiludido porque não estava à espera de nada»

Gonçalo Candeias, presidente do Olivais e Moscavide, voltou a comentar a recusa do Sporting em ceder a receita do jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para amanhã às 20h45 no estádio José Gomes, algo que tinha revelado em declarações numa reportagem decom o plantel. O líder do emblema da AF Lisboa garantiu na conferência de imprensa de antevisão à partida que não ficou decepcionado com a decisão dos leões... até porque "não estava à espera de nada"."Não fiquei desiludido porque não estava à espera de nada. Desde que organizámos o jogo, já sabíamos que íamos ter despesas e tudo o que viesse depois seria sempre bem-vindo. Aqui a maior desilusão seria apenas perder o jogo, nada mais que isso", explicou o dirigente, aproveitando para puxar a fita atrás: "A nossa preocupação foi arranjar um estádio que tivesse as condições necessárias para que o jogo se efetuasse e fosse uma promoção ao futebol. Independentemente das despesas e das possíveis receitas, já estava tudo pensado. O facto de o Sporting não dar a receita é uma questão que nós respeitamos, porque quem manda no Sporting é que deve decidir estas situações. Muitas vezes estes jogos são uma espécie de balão de oxigénio para os clubes mais pequenos, mas não é o nosso caso."Por fim, Gonçalo Candeias deixou claro que o clube não precisava da receita para sobreviver, mas sim para as despesas da organização do encontro. "O nosso orçamento anual está devidamente programado e planeado para que tudo aconteça em perfeita normalidade sem ter que estar à espera de receitas extra. Não sei se houve uma má comunicação da nossa parte ou se o Sporting não entendeu a nossa posição. A receita que esperaríamos que o Sporting nos pudesse ceder era apenas e só para a organização deste jogo, para nos ajudar com as despesas que vamos ter. Não tem nada a ver com um balão de oxigénio ou com um 'jackpot', como muitos apelidam", frisou.