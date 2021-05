PSP controla zonas de festa junto ao Estádio Cidade de Coimbra

A PSP anunciou ontem o plano de segurança que está preparado, tanto para Coimbra como para a cidade que vai receber o vencedor da Taça de Portugal: Braga ou Lisboa. "Sabemos que há locais que carregam grande simbolismo e, por isso, estaremos atentos. Caso seja necessário, restringiremos o acesso a essas zonas", referiu o intendente Nuno Carocha.

Já o subintendente e comandante das operações em Coimbra, José Nascimento, explicou o que está preparado para Coimbra. "Haverá dois perímetros. Nas imediações do Estádio Cidade de Coimbra será proibida a circulação a partir das 14 horas. Noutro perímetro, maior do que o primeiro, serão fechadas as esplanadas a partir das 16, tal como vai acontecer em outras zonas da cidade, a partir das 18", especificou. No final, um apelo: "Não há nada para ver perto do estádio que não possam ver na televisão e, por isso, não se desloquem a Coimbra."

Apesar de ser um jogo disputado à porta fechada, a Polícia de Segurança Pública tem "vários meios direcionados para o exterior do estádio". "Apesar de a final não ter a presença de público, é expectável, mesmo assim, que venham à cidade alguns grupos organizados de adeptos com a intenção de, na partida e chegada dos autocarros dos clubes, se aproximarem do estádio. Por esse motivo temos um dispositivo de segurança que recorre às diversas valências da PSP", garantiu o subintendente José Nascimento.

As precauções redobradas sucedem após os desacatos e problemas ocorridos na festa do título nacional da equipa de futebol do Sporting na noite de 11 de maio e já na madrugada de dia 12 na cidade de Lisboa que poderão gerar novos casos de Covid-19. Por isso, em estado de calamidade nacional, o apelo da PSP foi reforçado para que "os adeptos não se agreguem ou não adiram a qualquer festividade em grupo".