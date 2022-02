PSP vai fiscalizar estacionamento irregular em Lisboa devido ao Sporting-FC Porto

A PSP vai fiscalizar na quarta-feira o estacionamento irregular e poderá restringir "em situações pontuais" a circulação, em Lisboa, devido à realização do clássico de futebol Sporting-FC Porto, uma partida considerada de "risco elevado", foi esta segunda-feira divulgado.

O Sporting e o FC Porto defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, sendo esperados cerca de 47.000 espetadores.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que a abertura das portas do estádio ao público acontecerá a partir das 18:45, mas durante o período da manhã a ação das autoridades incidirá "sobre a fiscalização do estacionamento", de forma a "garantir a necessária fluidez da circulação automóvel".

"Haverá fiscalização do estacionamento irregular, procurando a fluidez possível na circulação automóvel, não havendo restrições ao trânsito, a não ser em situações pontuais de deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco", é explicado na nota.

De acordo com a PSP, os condicionamentos temporários de trânsito serão feitos nas imediações do estádio do Sporting, estando previstos cortes momentâneos na Avenida Padre Cruz e na Rua Professor Fernando da Fonseca.

"Aquando da deslocação e entrada/saída dos adeptos do FC Porto, desde a Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) para a Porta 1 do estádio na Rua Professor Fernando da Fonseca, além das artérias atrás referidas ocorrerão condicionamento de trânsito no cruzamento da Avenida Padre Cruz com a Avenida Rainha Dona Amélia, Avenida Padre Cruz (lateral de acesso ao instituto Ricardo Jorge), Rua José Travassos, Rua Alfredo Trindade e Rua Professor Fernando da Fonseca", indica a PSP.

As autoridades apelam à concentração dos adeptos do Futebol Clube do Porto, pelas 18:00, junto à Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

A PSP sublinha ainda que destacou para este encontro um dispositivo policial "entendido como adequado às circunstâncias", onde se incluem efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e ainda um reforço da Unidade Especial de Polícia.

"Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior e imediações do complexo desportivo, prevenindo furtos a pessoas, de e em automóveis, roubos, venda ilegal de bilhetes e quaisquer alterações da ordem pública, principalmente no que diz respeito a rivalidades entre grupos organizados de adeptos e adeptos das equipas", aponta a PSP, lembrando que este é considerado "um evento de risco elevado".

O jogo vai ser dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, estando a segunda mão agendada para 20 de abril, no Porto.