Rebordosa confirma receção ao Sp. Braga no seu estádio

O Rebordosa, clube da Série B do Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira que irá receber o Sp. Braga na sua própria casa. O Complexo Desportivo de Azevido vai acolher partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, jogo agendado para dia 19, quinta-feira, às 20 horas, e com transmissão televisiva na Sport TV."É com enorme satisfação e depois de muito esforço, que o Rebordosa AC anuncia oficialmente que o jogo frente ao SC Braga, a contar para a 3ª Eliminatória da Taça de Portugal, vai ser realizado no nosso Complexo Desportivo de Azevido", pode ler-se numa nota publicada no Facebook do clube do concelho de Paredes.