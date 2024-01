Revelados horários dos jogos dos 'quartos' da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer esta quarta-feira as datas e horas das partidas dos quartos-de-final da Taça de Portugal Placard, que serão jogadas entre 7 e 9 de fevereiro, todas com trasmissão televisiva.O arranque da ronda dá-se na quarta-feira, dia 7, pelas 16 horas (do Continente), com o Santa Clara-FC Porto. No mesmo dia, o Sporting visita a União de Leiria, pelas 20h45. No dia seguinte, o Vizela recebe o Benfica às 20h45, ficando a ronda fechada a 9, com o V. Guimarães-Gil Vicente, às 18h45.7 fevereiro 2024 – Quarta-feira - 16h00 (hora continente)Santa Clara-FC Porto - SportTV7 fevereiro 2024 – Quarta-feira - 20h45União de Leiria - Sporting - RTP18 fevereiro 2024 – Quinta-feira - 20h45Vizela-Benfica - RTP 19 de fevereiro 2024 – Sexta-feiraV. Guimarães x Gil Vicente– Sport TV – 18:45