Ricardo Barão: «O Sporting ainda tremeu, mas ganhou o mais forte»

Apesar da derrota (1-3) frente ao Sporting e da consequente eliminação da Taça de Portugal, Ricardo Barão, treinador do Olivais e Moscavide, não escondeu a satisfação pela exibição da sua equipa. Em declarações à SporTv, o técnico deixou naturalmente muitos elogios aos seus jogadores e afirmou que, por vezes, os clubes deveriam olhar mais para as "divisões inferiores"."Acho que fizemos jogo competente, não apenas durante a meia hora, mas durante todos os 90 minutos. Estivemos muito organizados e estruturados. Criámos grandes dificuldades ao Sporting, principalmente na primeira parte. Na segunda parte, quebrámos um pouco, mas fizemos uma grande exibiçao""Concordo e não concordo. Isto prova que há muita qualidade nas distritais. Por vezes, os clubes procuram contratar jogadores lá fora, mas se olhássemos mais para as divisões inferiores… Há muita qualidade para chegar lá acima""Estão de parabéns. Cumpriram o plano na íntegra, foram incansáveis. É fruto do trabalho que realizamos todas as semanas. O Sporting ainda tremeu, mas ganhou o mais forte. Era esperado, mas passámos boa imagem""Foi um pouco como o Rúben quando chegou ao Sporting. E se dá certo? Era complicado, sabíamos disso. Mas claro que foi melhor entrar a ganhar do que se fosse ao contrário."