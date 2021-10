Rio Ave esclarece situação do preço dos bilhetes

O Rio Ave lançou, esta quarta-feira, uma nota de esclarecimento relativo ao comunicado do Boavista questionando o preço dos bilhetes para os sócios do clube vilacondense.





O emblema do Vila do Conde reforça a legalidade e respeito de "todos os regulamentos", e depois de disponibilizar os ingressos aos seus sócios pelo preço de cinco euros, o clube revelou que irá "suportar os restantes 50%" do preço, que cumprirá os 10 euros estabelecidos com os axadrezados, "prática que, de resto, é usual e que não infringe o regulamento ".Relativamente ao mapa financeiro, documento que inclui todos os ingressos vendidos, "o valor unitário dos ingressos de sócio do Rio Ave FC será sempre de 10€, respeitando-se, portanto, o definido anteriormente e não se prejudicando, em nenhum momento, a receita final de bilheteira", segundo o que está inserido na nota de esclarecimento."O Rio Ave FC preocupa-se com os seus associados e, por isso, entendeu, como anteriormente, reduzir o custo a pagar por estes, suportando o remanescente da despesa com a bilhética adquirida, opção, de resto, ao alcance de qualquer clube. Para nós, o direito de acesso dos nossos sócios, ao estádio, a preços condizentes com a sua lealdade ao clube, é uma prioridade", explica o clube, como razão para vender os ingressos por cinco euros aos associados caseiros.