Rio Ave vence 'carrasco' do Sporting e segue em frente na Taça de Portugal

O Rio Ave garantiu este domingo a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, depois de vencer o Alverca, por 1-0, graças a um golo madrugador de Taremi.

O avançado iraniano dos vila-condenses apontou tento que desequilibrou a eliminatória aos 16 minutos, numa partida em que adversário, que milita no Campeonato Portugal, e que na ronda anterior tinha afastado o Sporting, vendeu cara a derrota.

A jogar a favor do vento na etapa inicial, os donos do terreno até embalaram para o controlo inicial do desafio, e logo aos três minutos desperdiçaram uma soberana oportunidade, quando Taremi, com a baliza à mercê, fez o mais difícil, rematando ao lado.

Do outro lado, o Alverca tentava ajustar-se às adversas condições climatéricas nos Arcos esboçando alguns contra-ataques, mas sentia dificuldades na definição final, permitindo que fosse o Rio Ave a pautar o ritmo do desafio.

À passagem do quarto de hora, e já depois Taremi e Tarantini, terem falhado o alvo, por pouco, num par de cabeceamentos, o avançado iraniano do Rio Ave redimiu-se da perdida inicial, e, na sequência de um canto, desviou para o 1-0.

Em vantagem, os nortenhos aliviaram a pressão, dando espaço para uma reação do Alverca, que passou a rondar, mais vezes, a baliza vila-condense, mas, de novo, com dificuldades na finalização, o melhor que conseguiu foi um remate de Andrezinho, que o guardião local segurou.

Na segunda metade, e a jogar, desta feita, com o vento pelas costas, os ribatejanos cresceram e assumiram a iniciativa do encontro, surgindo bem mais vezes no meio campo contrário, mas voltando a mostrar carências no último passe.

O Rio Ave teve, então, de sofrer e fazer da solidez do meio campo uma das suas maiores armas, ainda tentando, algumas vezes, espreitar o contra-ataque, mas sem conseguir ampliar a vantagem, perante um Alverca que acreditou até ao final, mas não teve acerto para beliscar o 1-0 que prevaleceu até ao final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Alverca, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Taremi, 16 minutos.

Equipas:

- Rio Ave: Paulo Vítor, Diogo Figueiras, Nélson Monte, Borevkovic, Matheus Reis, Filipe Augusto, Tarantini (Vitó, 43'), Gabrielzinho (Leandro, 56'), Carlos Mané, Taremi e Bruno Moreira (Ronan, 85').

Suplentes: Kieszek, Vitó, Ronan, Pedro Amaral, Messias, Leandro e Damien Furtado.

Treinador: Carlos Carvalhal.

- Alverca: João Victor, Jorge Bernardo, Ronaldo, João Freitas, André Dias, Andrezinho, Ibraima, Pedro Venaque (Luís Pinto, 82'), Wilson (Flávio Castro, 65'), Alex Apolinário e José Semedo (Erik Mendes, 76').

Suplentes: Miguel Lázaro, André Duarte, Manuel Liz, Erik Mendes, Flávio Castro, Ricardo Apolinário e Luís Pinto.

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Borevkovic (18), Filipe Augusto (62), Alex Apolinário (76), Pedro Venaque (78) e Matheus Reis (90+1).

Assistência: 1168 espetadores.