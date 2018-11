Rogério Sousa: «Sporting mereceu ganhar mas fomos dignos vencidos»

Rogério Sousa, treinador do Lusitano de Vildemoinhos, disse à Sport TV estar orgulhoso dos seus jogadores, apesar de confessar a tristeza pela derrota diante do Sporting."O que fez a diferença foi não sermos tão consistentes taticamente. Na primeira parte conseguimos estancar o caudal ofensivo do Sporting. Na segunda parte o cansaço acumulou, não conseguimos ser rigorosos taticamente e a qualidade do Sporting veio ao de cima. Mas temos de dar os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram. Dignificaram o clube, o símbolo, a cidade e o campeonato. O Sporting mereceu ganhar, mas fomos dignos vencidos.""Acreditámos sempre. O Braz teve um trabalho muito importante na primeira parte, estava a ficar fatigado. Quisemos pôr sangue novo na frente e o Lucas taticamente também é forte. Foi nesse sentido de conseguir fechar defensivamente e ofensivamente segurar mais a bola.""Continuei a dizer o mesmo. Que temos de ser equilibrados, mas não conseguimos ser tanto na segunda parte. Eles acreditaram e disse-lhes que já contra o Nacional estivemos em desvantagem três vezes e conseguimos dar a volta. Hoje quando sofremos o primeiro, a maior parte das pessoas pensou que estava decidido.""Vou dar-lhes os parabéns. Estamos tristes, vitórias morais não existem. Até terça-feira vamos ficar tristes, mas temos de pensar no campeonato. Isto faz parte da história do Lusitano."