Rui Narciso: «Ganhar ao Sp. Braga seria praticamente uma utopia»

Depois da goleada sofrida, o treinador do Olímpico Montijo, Rui Narciso, admitiu que foi uma noite difícil para a sua equipa frente ao Sp. Braga e sente que era uma missão quase impossível derrotar os minhotos.





"Estávamos cientes das dificuldades que íamos encontrar. Estávamos muito cientes das dificuldades que íamos encontrar. São duas equipas com valias completamente diferentes. O Sp. Braga é uma equipa de topo. Há um mês, foi à Luz e ganhou. Há 15 dias bateu-se com uma das melhores equipas da Premier League. Somos uma equipa humilde que construiu o seu plantel com o campeonato perto do início. Se calhar, nem nos conseguimos bater com a equipa B do Sp. Braga, quanto mais com a principal. Ganhar seria praticamente uma utopia. Só num dia extremamente mau do Sp. Braga e num dia de loucura nosso. Já temos assistido a vitórias loucas, mas sabíamos que era praticamente impossível", frisou.O técnico salientou que o primeiro golo destruiu um pouco as esperanças da formação do Campeonato de Portugal. "Tentamos montar a estratégia. Não queríamos um autocarro, mas sim bloquear todos os caminhos. Eles são muito eficazes nas movimentações exteriores e interiores. Bloqueámos durante uma fase da primeira parte. Sofremos um golo que não contávamos, numa transição ofensiva deles. Quando sofremos, perde-se sempre um pouco a ilusão e magia de fazer algo inédito. Os níveis de motivação começam a baixar. Chegámos ao fim da primeira parte com um 0-2 que não nos envergonhava", concluiu.