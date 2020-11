2' - GOLO DO SPORTING! (0-1) É de Nuno Santos!





Claques do Sporting receberam o autocarro da equipa à chegada ao Jamor



Claques do Sporting receberam o autocarro da equipa à chegada ao Jamor

1' - Arranca a partida!- O Sporting joga com o equipamento stromp- Os jogadores já aquecem no Jamor. Faltam 15 minutos para o apito inicial.- Suplentes do Sporting: Adán, Nuno Mendes, João Palhinha, Bruno Tabata, Pedro Porro, Pedro Marques e Daniel Bragança.Luís Maximiano; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Antunes, Matheus Nunes, João Mário e Borja; Jovane, Nuno Santos e Sporar.- Eis o onze do Sacavenense: Tiago Mota, Daniel Pinto, Malam Fati, Diogo Fernandes, Ricardo Santos, Carlos Batalha, Léo Mofreita, Carlos Saavedra, André Pires, Diogo Duque e João Job.- O jogo tem o seu início agendado para as 21h15 e será arbitrado por Hélder Malheiro. O juiz de campo de Lisboa será auxiliado por Rui Cidade e Gonçalo Freire. O quarto árbitro é Gonçalo Nunes.- Resta ainda assinalar a curiosidade do jogo de hoje promover o reencontro de Palhinha com o seu antigo, clube, o Sacavenense, que representou antes de ingressar no Sporting. Aliás, o médio será alvo de uma pequena homenagem por parte da direção do clube de Sacavém.- Devido aos regulamentos a antevisão do jogo foi realizada pelo adjunto de Rúben Amorim, Emanuel Ferro que revelou toda a ambição da equipa leonina. "A nossa ambição é estar na final e vencer", afirmou Emanuel Ferro que também garantiu que a equipa do Sporting terá "todo o respeito" pelo Sacavenense.- No Sporting, Rúben Amorim não vai poder contar com Pote que sofreu uma lesão no joelho direito no treino de sábado e está fora do leque de opções. O técnico leonino vai promover alterações no onze de forma a dar descanso aos jogadores mais utilizados. Jogadores como Luís Maximiano, Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio devem ter a possibilidade de integra no onze leonino.- Apesar de jogar na condição de visitado, o Sacavenense vai receber o Sporting no Estádio Nacional para assegurar a verba relativa à transmissão televisiva que ascende aos 50 mil euros. O técnico Rui Gomes manifestou o seu desagrado em relação à hora e ao día do jogo, argumentos que se revelaram insuficientes mediante este encaixe financeiro que vai entrar na íntegra nos cofres do Sacavenense.- O Sacavenense vai apresentar-se na máxima força diante do Sporting. Havia alguma apreensão em relação ao resultado dos testes de despistagem à Covid-19 que acabaram não identificar qualquer caso positivo. "Estávamos muito preocupados. É quase um milagre", confidenciou o presidente do clube, Manuel do Carmo, a. Rui Gomes, o técnico do clube, garante que a sua equipa vai fazer tudo para complicar a vida aos leões. "Há muita motivação e não há pressão pois nenhuma equipa entra em campo para perder. Vamos tentar mostrar que temos qualidade", garantiu.- O Sporting entra hoje em ação na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal (21h15) após ter visto os principais rivais a qualificarem-se, com maior ou menor dificuldade. Pela frente os leões terão de eliminar o Sacavenense, clube que disputa o Campeonato de Portugal. Este será o primeiro confronto entre os dois clubes nesta competição e o emblema de Alvalade é o grande favorito, mas na época passada caiu nesta fase da prova, diante do Alverca, que estava no mesmo escalão. Siga em direto!