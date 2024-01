Santa Clara queixa-se de horário do jogo com FC Porto e apresenta protesto à FPF

O Santa Clara apresentou um protesto à Federação Portuguesa de Futebol, por causa do horário da receção ao FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, agendado para as 15 horas do dia 7 de fevereiro (quarta-feira). Os açorianos, pela voz do seu presidente Ricardo Pacheco, expressaram a sua indignação. "Marcar um jogo para as 15h00 de um dia de semana é uma decisão muito infeliz", afirmam, lembrando que a decisão da federação prejudica milhares de sócios que queriam ver o jogo.





Ao que foi possível apurar, a marcação do jogo foi feita no sentido de permitir o regresso ao continente da equipa visitante no próprio dia do jogo, à semelhança do que sucedeu, por exemplo, no Lusitânia-Benfica.