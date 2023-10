Santa Clara-Vianense, 2-0: Jogo teve de ser decidido no prologamento

O Santa Clara, da Liga Sabseg, recebeu e venceu este sábado o Vianense (Liga 3), por 2-0, com dois golos no prolongamento, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Os golos decisivos da chegaram aos 100 e aos 119 minutos, por Paulo Henrique e Ricardinho, respetivamente, depois de se ter verificado um nulo no marcador durante o tempo regulamentar.

A equipa da casa entrou melhor na partida, procurando imprimir intensidade ao encontro e instalando-se no meio campo contrário com a bola controlada.

Após o fulgor inicial, os açorianos apresentaram dificuldades na definição de lances e na criação de oportunidades de golo.

Por outro lado, o Vianense foi subindo de rendimento, obrigando o Santa Clara a repartir a posse de bola e a recuar no terreno. A formação de Viana do Castelo conseguiu criar perigo sobretudo através da meia distância, aproveitando o espaço entre linhas concedido pelo adversário.

Na segunda parte, o Santa Clara assumiu a iniciativa de jogo, dominando a posse de bola, enquanto o Vianense procurou manter a organização defensiva e apostar no contra-ataque.

Com o passar dos minutos, fruto da pressão do conjunto insular, o jogo ficou concentrado perto da área do Vianense, mas faltou critério à equipa de Vasco Matos para alterar o curso da partida.

No prolongamento, Paulo Henrique acabou por fazer a diferença na sequência de um canto curto. Aos 100 minutos, o defesa açoriano apareceu nas alturas para cabecear para o fundo das redes adversárias.

No último sopro do encontro, já com o Vianense desorganizado, o Santa Clara fechou as contas do marcador através de uma 'arrancada' seguida de finalização certeira de Ricardinho aos 119 minutos.

Jogo no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Santa Clara - Vianense, 2-0 (após prolongamento)

Ao intervalo: 0-0

No final do tempo regulamentar: 0-0

No final da primeira parte do prolongamento: 1-0

Marcadores:

1-0, Paulo Henrique, 100 minutos.

2-0, Ricardinho, 119.





Equipas:

- Santa Clara: Marco Díaz, Calila (Ageu, 91), Luís Rocha, Pedro Pacheco, Paulo Henrique, Sidney Lima, Adriano (David Bruno, 91), Klismahn (Serginho, 64), Bruno Almeida (Ricardinho, 83) Gabriel Silva (Vinicius Lopes, 83) e Rafael Martins (João Lima, 89).

(Suplentes: João Bravim, MT, David Bruno, Ageu, Serginho, Ricardinho, Andrezinho, João Lima e Vinicius Lopes).

Treinador: Vasco Matos.

- Vianense: Ismail Lekbab, Assis Júnior, Gabriel Rodrigues, David Vinhas, Pedro Araujo, Leandro Vilas Boas (João Cardoso, 106), Miguel Abreu, Pedro Prazeres (Sandro Costa, 67), Jordão Cardoso (Diogo Pereira, 77), Miguel Abreu (Saqkeem Joseph, 91) e Nuno Barbosa (Rodrigo Guedes, 91).

(Suplentes: Tiago Peixoto, Sandro Costa, Rodrigo Guedes, Ruca, Tiago Araujo, Gabi, João Cardoso, Saqkeem Joseph e Diogo Pereira).

Treinador: Rogério Brito.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Abreu (33), Luís Rocha (38), Nuno Barbosa (42), Adriano (45), Bruno Almeida (80) e Paulo Henrique (101).

Assistência: 440 espetadores.