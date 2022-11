Benfica e FC Porto já conhecem adversários nos 'oitavos' da Taça de Portugal

há 10 min 11:12

Emparelhamento dos 'quartos'

Vencedor do Ac. Viseu-Beira-Mar vs Vencedor do FC Porto-Arouca

Vencedor do V. Setúbal-Casa Pia vs Vencedor do Nacional-Rabo de Peixe

Vencedor do Sp. Braga-V. Guimarães vs Vencedor do Varzim-Benfica

Vencedor do Leixões-Famalicão vs Vencedor do Vilaverdense-B SAD