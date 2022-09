Sorteio de hoje da Taça de Portugal já inclui 2ª liga

Realiza-se esta tarde (15 horas), na Cidade do Futebol, o s orteio da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal. Nesta ronda já participam as 16 equipas da 2.ª Liga elegíveis, já que as equipas B ficam de fora. Foram apurados 42 clubes da 1.ª eliminatória – 13 da Liga 3, 24 do Campeonato de Portugal e 5 dos distritais – que se juntam aos 34 clubes que tinham ficado isentos no anterior sorteio.





Os 18 emblemas da Liga Bwin, recorde-se, só entram na 3ª eliminatória. O evento terá lugar à porta fechada, mas é transmitido em direto no canal do Youtube da Federação Portuguesa de Futebol.