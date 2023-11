Benfica-Sp. Braga nos 'oitavos' da Taça de Portugal

há 1 horas 16:48

Na ronda anterior da Taça de Portugal 'caíram' cinco equipas da Liga Betclic, mas apenas uma delas em duelo com uma equipa do escalão inferior, com o Casa Pia a ser eliminado pelo Nacional, da 2.ª Liga, no desempate por penáltis. Já Estrela da Amadora, Portimonense, Famalicão e Boavista foram derrotados em jogos entre equipas do principal escalão, ao serem batidos por Vizela, Sp. Braga, Benfica e Arouca, respetivamente. Além do Nacional, a 2.ª Liga está representada nos 'oitavos' por Marítimo, Penafiel, Santa Clara, U. Leiria e Tondela.