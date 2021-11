FC Porto-Benfica na Taça de Portugal: todos os jogos dos oitavos de final

O FC Porto-Benfica vai ser a partida de cartaz dos oitavos de final da Taça de Portugal, cujos jogos estão agendados para 21, 22 e 23 de dezembro. Por outro lado, o Sporting vai até ao terreno do Casa Pia, no reencontro de Rúben Amorim com a primeira equipa que orientou. Quando ao Sp. Braga, detentor do troféu, desloca-se à casa do Vizela.De notar que haverá uma equipa do Campeonato de Portugal nos quartos de final, na medida em que o sorteio dos 'oitavos' reservou um duelo entre Leça e União Paredes, duas formações que militam no quarto escalão.FC Porto-BenficaLeça-União ParedesTondela-EstorilRio Ave-Belenenses SADCasa Pia-SportingVizela-Sp. BragaMafra-MoreirenseFamalicão-Portimonense