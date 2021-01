Sp. Braga-Torreense, em direto

Filipe Moreira, treinador do Torreense, utilizou uma linguagem bélica e gastronómica para antever a partida frente aos minhotos. "Vamos defrontar o Arsenal do Minho, que tem, de facto, um arsenal muito forte, com metralhadoras para fuzilar-nos. Nós levamos umas pistolinhas e umas granadas que queremos rebentar. Veremos a ementa quando o jogo começar, se haverá caldeirada da nossa parte e que peixe é que vamos encontrar", apontou.





Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, Carlos Carvalhal mostrou estar ciente das qualidades do Torreense, mas mostrou-se focado em qualificar a sua equipa para a próxima fase da prova rainha. "Esperamos um adversário incómodo. A última derrota do Torreense foi em fevereiro do ano passado. É uma equipa que estudamos bem, sabemos as dificuldades que nos podem criar, mas também sabemos das dificuldades que podemos criar ao Torreense. Jogamos em casa, estamos positivos, vamos na máxima força e queremos muito passar à eliminatória seguinte. Sinto os jogadores confiantes, tenho muito respeito pelo Torreense mas espero passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal", atirou.O Sporting de Braga discute, esta quarta-feira, a qualificação para os quartos-de-final da Taça de Portugal com o Torreense. A equipa orientada por Carlos Carvalhal recebe hoje (15h00) o emblema do Campeonato de Portugal numa partida que será ajuizada por Hugo Silva, árbitro de 34 anos da AF Santarém.