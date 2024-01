Sporting-Tondela: Estádio de Alvalade abriu portas com efetivo da PSP no local

O Estádio José Alvalade já abriu portas para o Sporting-Tondela, dos oitavos-de-final da Taça, com o efetivo da PSP no local.Num dia marcado por um protesto daquela força de autoridade, os elementos da Unidade Especial de Polícia destacados para a partida acompanharam normalmente o momento, que aconteceu por voltas das 17h15, cerca de uma hora e meia antes do apito inicial, que terá lugar às 18h45.Em declarações a, esta tarde, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, confirmou que existe um forte apelo à mobilização em torno do protesto nacional da PSP, nomeadamente junto dos agentes da Unidade Especial de Polícia (que asseguram o policiamento nos eventos desportivos), o que poderia deixar em risco os encontros da Taça de Portugal."Existe, de facto, uma forte mobilização por parte da Polícia em vários pontos o país. Os elementos da Unidade Especial de Polícia destacados para a cobertura dos eventos desportivos estão a ser desafiados a associarem-se a este protesto", disse Paulo Santos ao nosso jornal.