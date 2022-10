Taça de Portugal conquistada pelo Desp. Aves vendida em hasta pública por 30 mil euros

A Taça de Portugal conquistada pelo Desp. Aves em 2017/2018 foi esta terça-feira vendida em hasta pública por 30 mil euros à Câmara Municipal de Santo Tirso. O troféu foi penhorado no âmbito da insolvência da SAD do clube e colocado no portal e-leilões para licitação, tendo a melhor proposta atingido os 30 mil euros, quando o valor base era de 1.600 euros.A 15 minutos do encerramento do leilão (previsto para as 10 horas), a melhor proposta estava nos 7.800 euros, mas depois houve uma série de licitações consecutivas que inflacionaram o troféu para valores muito superiores, o que revela a existência de vários interessados na Taça de Portugal conquistada pelo clube avense, após vencer na final o Sporting por 2-1.Contactado por, o presidente do Desp. Aves, António Freitas, revelou algum nervosismo. "Ainda estou um pouco nervoso com tudo isto, sei que a Taça inflacionou muito, já perto do final do leilão", referiu, prometendo esclarecer mais tarde se o troféu regressará ao museu do clube.