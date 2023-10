Taça de Portugal garante folga no emprego ao capitão do Rebordosa: «Por eles, não tinha ido trabalhar a semana toda»

Tó Jó, um dos capitães do Rebordosa, terá folga no dia do jogo da Taça de Portugal, com o Sp. Braga, mas, pelos patrões e patrocinadores do clube, não teria ido trabalhar a semana toda.

"Além do futebol, sou vendedor de materiais para restauros [espumas para estofos] e troquei de emprego há pouco tempo. Os dois novos patrões são patrocinadores do Rebordosa e deram-me folga na quinta-feira, dia de jogo. Mas, por eles, não tinha ido trabalhar a semana toda", contou, sorridente, Tó Jó, à agência Lusa, na antevisão ao jogo diante do Sp. Braga.

O médio e capitão do Rebordosa, equipa que disputa o Campeonato de Portugal, o quarto escalão, deu conta de um balneário "estranhamente bastante tranquilo", mas "mais focado" e "com vontade de que o jogo chegue rapidamente".

"O grupo está anormalmente tranquilo e só temos de ser fiéis a nós próprios, acreditando que é possível. Os primeiros minutos vão ser naturalmente diferentes, mas, depois, vamos querer ganhar todos os duelos, todas as bolas e marcar golos", sublinhou, antes do treino realizado na Cidade Desportiva de Paredes, para poupar o relvado do palco do jogo de quinta-feira.

Tó Jó, de 33 anos, falou de "um confronto que todos no clube vão recordar para sempre", mas garantiu que o Rebordosa, sem perder em casa há mais de dois anos e meio, "vai a jogo para competir".

"Os pontos fracos que tentámos e conseguimos encontrar no Braga foi em jogos da Liga dos Campeões e só por aqui se percebem as dificuldades. Agora, para conseguirmos o melhor resultado possível, temos de competir. Teremos oportunidade de desfrutar do jogo depois, no fim", afirmou.

No final do jogo de quinta-feira, o capitão do Rebordosa já definiu os 'alvos' do Sporting de Braga com quem gostava de trocar de camisola: "Pelo passado deles, pelo que deram à seleção e ao país, pela sua carreira recheada e pelas pessoas que são, as camisolas que mais gostaria de ter eram as do João Moutinho, do [José] Fonte ou até do Castro".

A coleção de Tó Jó conta já com a camisola de Samaris, oferecida pelo antigo internacional grego no final do jogo da Taça de Portugal em Paredes, entre o União, cuja equipa capitaneou, e o Benfica - vitória dos 'encarnados', por 1-0, em 21 de novembro de 2020.

"É curioso que não lhe pedi a camisola, mas o Samaris fez o favor de ma oferecer no final do jogo. Na qualidade de capitão, aproveitei a oportunidade, pedi e consegui que a braçadeira fosse autografada pelo Pizzi, Samaris, Jardel e ainda pelo Rui Costa", recordou.

Aos efetivos adeptos do Rebordosa, que "há muitos anos mereciam um jogo destes", Tó Jó pediu apoio para a equipa e exigência aos jogadores, fazendo votos para que "desfrutem muito".

O Rebordosa, atual quarto classificado da Série B do Campeonato de Portugal, defronta o Sp. Braga na quinta-feira, no Complexo Desportivo Monte Azevido, às 20 horas, no arranque da terceira eliminatória da Taça de Portugal