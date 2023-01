Taça de Portugal: os apurados para os quartos de final e os emparelhamentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto é o mais recente apurado para os quartos de final da Taça de Portugal. Os portistas golearam em casa o Arouca e juntaram-se a Famalicão, Benfica (que irá ao terreno do Sp. Braga, no jogo grande da próxima eliminatória), Sp. Braga, B SAD, Nacional e Académico de Viseu. Há ainda uma vaga por atribuir, que sairá do V. Setúbal-Casa Pia (amanhã às 19h45).Jogo 5: Leixões-Famalicão, 1-2 (a.p.)Jogo 8: Varzim-Benfica, 0-2Jogo 3: Vilaverdense-B BSAD, 1-4Jogo 4: Nacional-Rabo de Peixe, 1-0Jogo 2: Sp. Braga-V. Guimarães, 3-2Jogo 1: Ac. Viseu-Beira-Mar, 2-0Jogo 6: FC Porto, 4-0Jogo 7: V. Setúbal-Casa Pia, dia 12, 19h45Jogo 9: Ac. Viseu - FC PortoJogo 10: V. Setúbal-Casa Pia - NacionalJogo 11: Sp. Braga - BenficaJogo 12: Famalicão - B SADVencedor Jogo 10 - Vencedor Jogo 11Vencedor Jogo 12 - Vencedor Jogo 9