Titinho, guarda-redes do Serpa: «Tentei ganhar penálti, mas não tenho jeito para cair»

O Gil Vicente derrotou o Serpa por 1-0 e seguiu em frente na Taça de Portugal. Esta foi a análise de Titinho, guarda-redes dos alentejanos."Esperava ter mais trabalho na baliza? Esperava, sim, mas acho que foi um bom jogo da nossa parte. Gil teve duas, três oportunidades claras, nós também. Quer dizer que andámos a trabalhar bem durante a semana, que o grupo está forte e unido. Demos boa respostas. Estamos tristes porque queríamos passar, mas foi um bom jogo das três equipas, a de arbitragem também esteve bem.Sonharam? Sim, antes do jogo todos queiramos passar. Com o jogo fomos vendo que talvez desse. Tivemos oportunidades e não concretizamos. Eles tiveram e fizeram golo. Mas fomos para cima. No ultimo lance tentei ganhar penálti, mas não tenho jeito para cair (risos)", disse em declarações ao canal 11 no final do jogo.