«Bolas paradas? Não sei o que correu mal...»: Todas as reações de benfiquistas e portistas em direto

O FC Porto conquistou, este sábado, a Taça de Portugal ao vencer na final da prova o Benfica por 2-1, num encontro que teve lugar no Estádio Cidade de Coimbra. Mbemba, defesa-central dos dragões, foi a principal figura do encontro, ao marcar os dois golos da formação orientada por Sérgio Conceição. Vinícius, que entrou nas águias apenas na segunda parte, reduziu de penálti.





Que grande vitória do nosso FC Porto. Este jogo mostrou em todos os pormenores e pormaiores o quanto é difícil ganhar e quanto mérito tem este grupo de trabalho — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 1, 2020

"Impotência do Benfica? Não concordo com essa análise. Na primeira parte foi um jogo equilibrado e quando o FC Porto ficou com menos um tivemos dificuldades em encontrar os caminhos, fruto dos posicionamentos do FC Porto. Depois começámos a sofrer o segundo golo e tivemos de ir em busca do resultado. Um remate enquadrado apenas ao cabo de uma hora? Tivemos dificuldades em encontrar os caminhos para a baliza. O FC Porto com menos um fechou os caminhos. Mas mesmo na desvantagem fomos à procura do resultado. Bolas paradas? Sofremos dois golos de bolas paradas. Temos trabalhado muito isso durantre a época, ainda mais agora, pois sabíamos que era um ponto forte do FC Porto. Mas não tenho ainda noção do que correu mal, tenho de ver as imagens.""Entrámos para ganhar, controlámos mas sofremos dois golos de bola parada. Há que pensar em nós e na próxima época. Começámos época bem. Tivemos altos e baixos mas agora não há que falar muito, é fechar a época e pensar na próxima. Trocas são normais. Seja qual for o treinador o Benfica quer sempre ganhar. Todos querem jogar, já passou. Agora é pensar na próxima época.""Que grande vitória do nosso FC Porto. Este jogo mostrou em todos os pormenores e pormaiores o quanto é difícil ganhar e quanto mérito tem este grupo de trabalho."