Todos os preços e datas: FPF faz esclarecimento sobre bilhetes para a final da Taça de Portugal

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting, estarão à venda a partir de dia 7 de maio. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esclareceu que os ingressos irão custar entre 20 e 40 euros. De acordo com as regras estabelecidas pelos clubes finalistas e pela Federação Portuguesa de Futebol, os bilhetes para a final da Taça de Portugal Placard serão colocados à venda através do site oficial da FPF, aos preços de €40 (categoria 1), €30 (categoria 2) e €20 (categoria 3). Os dois finalistas procederão à venda de bilhetes, de acordo com as regras e canais previamente definidos pelos clubes. Para adquirir bilhetes através da bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol a partir de dia 7 de maio, pelas 14h00, terá de registar-se. A final da Taça de Portugal Placard 2018/2019, entre Sporting CP e FC Porto, vai ter início às 17h15 de dia 25 de maio, sábado, e joga-se como habitualmente no Estádio Nacional. Nota: Só é permitida a entrada a crianças maiores de três anos. O evento está classificado para maiores de 6 anos de idade. Para crianças com idade compreendida entre os três e os seis anos, portadoras de bilhete válido, é obrigatório a apresentação do termo responsabilidade devidamente preenchido.