Tony da Silva foi ao gabinete de Sérgio Conceição: «Fico feliz com o que ouvi»

Tony da Silva, treinador do Montalegre, equipa que esta sexta-feira foi eliminada pelo FC Porto na quarta eliminatória da Taça de Portugal após uma sofrer uma derrota por, revelou aos jornalistas na conferência de imprensa pós-jogo que esteve no gabinete de Sérgio Conceição, ainda que sem revelar qual foi o teor da conversa que teve com o treinador dos dragões."Ainda agora saímos do gabinete do míster Sérgio Conceição e ainda mais feliz fico depois das palavras que ouvi. Não vou partilhar, por respeito ao futebol e ao míster. São coisas nossas. Não levem a mal, fica cá para mim e será transmitido aos meus jogadores", revelou.