Tony da Silva: «Não fazia sentido jogar com o autocarro e com chutão para a frente»

Tony da Silva, o treinador do Montalegre, disse estar "extremamente orgulhoso" dos seus jogadores, apesar da derrota porno Dragão, frente ao FC Porto, para a Taça de Portugal. À RTP 3, o técnico disse que a sua equipa tentou jogar sem receios e assumir a bola, uma forma de valorizar também os seus ativos."Estou extremamente orgulhoso pela romaria de pessoas que nos vieram apoiar. Unimos as pessoas do interior a vir aqui a um estádio mítico. Sabíamos que seria dificil, mas pedi aos meus jogadores coragem e para não darmos um chutão para a frante. Dignificámos o clube e se calhar até pecámos por ousadia em alguns momentos, mas foi o que pedi aos meus jogadores. Agradeço aos adeptos e estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Dou os parabéns ao FC Porto, que foi melhor, e desejou-lhes o melhor para terça na Champions. Gostava que tivéssemos feito um golinho. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores", disse Tony da Silva na 'flash-interview'."Prefiro totalmente a resposta que demos hoje. Não faz sentido jogar com o autocarro e chutão para a frente. Não íamos valorizar qualquer atleta. Mostrámos que há qualidade. O que mais desejo é que os meus jogadores consigam contratos. Para isso tínhamos de ser audazes. Os jogadores cumpriram à letra e tentaram sair a jogar. A primeira ocasião até foi nossa. Mas a qualidade individual do FC Porto e a intensidade são muito superiores. Os meus jogadores lutaram, só não tivemos a capacidade de contrariar o FC Porto."Por sua vez, Bruno Pio assumiu estar "muito orgulhoso" da equipa. "Antes de mais, estou muito orgulhoso do que a minha equipa fez. Não é qualquer equipa que vem cá ao Estádio do Dragão fazer o que nós fizemos. O FC Porto é uma das melhores equipas do mundo. Dando espaço, sofremos muitos golos. Tivemos muitos erros na fase de construção", começou por dizer, antes de elogiar também a equipa de arbitragem: "Estiveram três grandes equipas dentro de campo, porque acho que a equipa de arbitragem também esteve muito bem em campo. Muitos parabéns."Já Edu Machado, capitão do Montalegre, fez um "balanço positivo" do que a equipa conseguiu fazer nesta edição da prova rainha, especialmente no jogo desta noite no Dragão. "Faço um balanço bastante positivo. É certo que não passamos, mas temos de estar orgulhosos. Valorizámos o clube e desde já quero agradecer aos cerca de dois mil adeptos que vieram e por todo o apoio que nos deram ao longo do jogo. Agora é focar no campeonato", atirou, antes de falar sobre o reencontro com Cláudio Ramos: "Já tínhamos combinado trocar a camisola. Eu gosto muito dele. É um guarda-redes que batalhou muito, que subiu a pulso na carreira. É um guarda-redes de classe e um dos melhores de Portugal."