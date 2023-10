Torreense elimina Rio Ave e treinador atira: «Há sempre um papagaio que nos apelida de defensivos»

As imagens da festa de Canelas, Länk e Torreense após protagonizarem surpresas na Taça de Portugal



O Torreense, 6º classificado da 2ª Liga, assumiu o estatuto de ‘tomba-gigante’ ao eliminar o primodivisionário Rio Ave com uma vitória caseira (2-1), na 3.ª ronda da Taça de Portugal. No final do encontro, Rui Ferreira, técnico da formação de Torres Vedras, saudou a organização e a capacidade de entreajuda da sua equipa e ainda mandou uma ‘bicada’… sem mencionar o destinatário.Soubemos contrariar os pontos fortes do Rio Ave. Estamos muito satisfeitos com o que produzimos hoje. Estamos em construção. A nossa motivação é fazer crescer a equipa e dar confiança. Temos uma identidade já adquirida. Queremos soltar os jogadores no que é o plano mais ofensivo. Na II Liga a competitividade é uma constante e não conseguimos meter em prática tudo aquilo que treinamos. Há sempre um papagaio ou outro que apelida a nossa equipa como defensiva, mas nós temos de observar de uma forma muito mais abrangente. E o que eu vejo é uma equipa que tem golos marcados e uma boa média de golos sofridos", disse, abordando depois a parte estratégica."Olhamos para este Rio Ave como uma das melhores equipas da I Liga. Joga muito bem e é muito bem trabalhada. Não teríamos de pensar noutra forma senão ter aqui um Rio Ave na máxima força e que trouxesse essa qualidade. Quem somos nós, enquanto equipa da II Liga, para estarmos a pressionar alto, a achar que tínhamos obrigação de jogar alto com uma equipa desta dimensão. Temos de nos cingir ao que nós somos e somos uma equipa de II Liga, que está a ser construída este ano. Recuámos porque tivemos um Rio Ave que nos obrigou a defender mais baixo. Dentro da nossa estratégia, sempre que possível queríamos sair nas transições, no contragolpe e nas bolas paradas."O Torreense pode legitimamente continuar a sonhar na prova rainha e vai aguardar tranquilamente para ver quem lhe calha em sorte no sorteio da 4ª ronda, ainda que não tenha qualquer tipo de preferência. " É o que tiver de ser [sorteio]. Abordar o jogo em função daquilo que nos possa calhar. É uma prova onde gostaríamos de ir o mais longe possível. Hoje jogámos com o Rio Ave e ganhámos. Na próxima semana, numa outra eliminatória pode calhar uma equipa do CNS [Campeonato de Portugal] e termos imensas dificuldades e até sermos arrumados. Temos de estar mentalizados que nesta prova tudo pode acontecer", realçou.