Torreense-Rio Ave, 2-1: Golo aos 80 minutos garantiu surpresa em Torres Vedras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Torreense, da Liga Sabseg, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, depois de bater este domingo o primodivisionário Rio Ave, 2-1, em partida disputada em Torres Vedras.

Cristian Tassano, aos 13', inaugurou o marcador para o emblema de Torres Vedras, Josué Sá empatou para os vila-condenses aos 76', mas Welthon, aos 80', garantiu o triunfo para a formação do Oeste, que avança para a próxima eliminatória da competição.

O Rio Ave, que milita na Liga Betclic, assumiu o controlo do jogo desde o primeiro minuto, mas foi a equipa do segundo escalão, que na ronda anterior eliminou o Oriental, a marcar primeiro.

Aos 13 minutos, na sequência de um canto à direita do ataque, Welthon cabeceou para o segundo poste, zona onde surgiu o defesa uruguaio Cristian Tassano para, sem qualquer dificuldade, colocar o conjunto de Torres Vedras na frente.

Até ao intervalo, a formação de Luís Freire manteve-se dominante, com o Torreense a apostar no contra-ataque, ainda que os intentos não resultassem em alterações no marcador.

Aos 50', Bruno Ventura, já dentro da área, testou a atenção de Ricardo Fernandes, sendo que, nos instantes seguintes, foi Neneco Renteria a criar perigo através de um remate na ressaca de um canto.

E se o Rio Ave tentava chegar ao tento do empate, a verdade é que as melhores ocasiões de golo pertenciam ao Torreense. Aos 57', Carnejy Antoine correu quase meio-campo sem oposição, mas rematou ligeiramente ao lado da baliza defendida por Jhonatan.

O ritmo de jogo diminuiu nos minutos seguintes, sendo que a partida apenas voltou a ganhar ânimo na reta final.

Aos 76', Josué Sá, de cabeça, igualou a partida na sequência de um canto conquistado, depois de Costinha ter estado muito perto de marcar no lance anterior.

O empate, todavia, durou pouco tempo, uma vez que, quatro minutos depois, Welthon surgiu ao segundo poste para finalizar com sucesso um cruzamento à esquerda de Joãozinho, guiando o Torreense à próxima fase da prova rainha.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Rio Ave, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Cristian Tassano, 13 minutos.

1-1, Josue Sá, 76.

2-1, Welthon, 80.

Equipas:

- Torreense: Ricardo Fernandes, Anthony D'Alberto (Nuno Campos, 61), Elimbi, Cristian Tassano, Joãozinho, Keffel Resende, Neneco Renteria, Juan Balanta (David Tavares, 82), Benny (Jorge Correa, 73), Carnejy Antoine (Pipe Gómez, 73) e Welthon.

(Suplentes: Carlos Henriques, João Afonso, Nuno Campos, Jorge Correa, Rodrigo Borges, Pipe Gómez, David Tavares, André Rodrigues e Patrick Fernandes).

Treinador: Rui Ferreira.

- Rio Ave: Jhonatan, Miguel Nóbrega (Patrick William, 59), Aderllan Santos, Josué Sá, Fábio Ronaldo, Bruno Ventura (Guga, 59), Amine Oudrhiri, João Graça (Zé Manuel, 46), Costinha, Hernâni (Boateng, 59) e Leonardo Ruiz (André Pereira, 71).

(Suplentes: Magrão, Patrick William, Guga, Vítor Gomes, Ukra, Boateng, Renato Pantalon, Zé Manuel e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Amine Oudrhiri (79), Costinha (84) e Ricardo Fernandes (90+5).

Assistência: 727 espetadores.