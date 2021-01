Torreense vai entrar em campo frente ao Sp. Braga com camisola especial

O Torreense vai entrar em campo frente ao Sp. Braga, esta quarta-feira, com um equipamento criado exclusivamente para esta eliminatória dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Na zona frontal, por baixo da gola, ficará registado o nome das equipas, a data e a prova.





Um dos principais patrocinadores do emblema de Torres Vedras, líder da Série F do Campeonato de Portugal, fez questão de se associar ao momento. "Os oitavos-de-final da Taça de Portugal têm muito mediatismo e o Grupo Valouro mostrou-se interessado desde o primeiro momento. Aliás, num contexto tão complicado como este da pandemia que vivemos, é um sinal extremamente encorajador do tecido empresarial local", pode ler-se num comunicado divulgado pelo Torreense.O Sp. Braga-Torreense está marcado para esta quarta-feira, a partir das 15h30, e quem ganhar irá defrontar o vencedor do Moreirense-Santa Clara.