Portimonense-Mafra, Vizela-FC Porto, Rio Ave-Tondela e Leça-Sporting. Estes são os quatro jogos dos quartos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol. Sorteio esse que definiu também os emparelhamentos até à final, com um possível duelo entre Sporting e FC Porto nas meias-finais, caso as duas equipas vençam os respetivos encontros dos 'quartos'.- Portimonense-Mafra- Vizela-FC Porto- Rio Ave-Tondela- Leça-Sporting- Leça/Sporting-Vizela/FC Porto- Rio Ave/Tondela-Portimonense/Mafra