Treinador do Canelas 2010 acredita que é possível fazer história na Taça de Portugal

O treinador do Canelas 2010, equipa do Campeonato de Portugal, acredita que é possível fazer história e passar às meias-finais da Taça de Portugal, apesar das dificuldades que espera frente ao Académico de Viseu, da 2.ª Liga.

O técnico da equipa gaiense, Tiago Margarido, evidenciou as qualidades do adversário e os fatores que poderão jogar contra o Canelas 2010, não deixando, no entanto, de acreditar que é possível vencer este encontro.

"Antevemos muitas dificuldades. É uma equipa muito intensa com uma grande organização defensiva e que sai muito bem nas transições. É uma equipa muito equilibrada. Para além disso, é uma equipa de um escalão superior e que não nos vai tornar a tarefa fácil", começou por referir o treinador que salientou ainda o facto de jogarem fora de casa: "O fator casa também pode ser decisivo. É sempre diferente quando jogamos na nossa casa".

Até chegar aos quartos-de-final da Taça de Portugal, o Canelas deixou pelo caminho o Valadares, o Ançã, o Pedras Salgadas e o Sertanense.

Tiago Margarido admitiu que a equipa está "a preparar muito bem o encontro", mantendo a esperança e convicção de que é possível a equipa gaiense chegar ainda mais longe na prova.

"Sabemos que vai ser muito difícil, mas estamos a preparar muito bem a partida. Acreditamos que seremos capazes de fazer história e que vamos estar na próxima fase da Taça de Portugal", confessou ainda.

O Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, joga esta quinta-feira, às 20:00 horas, em casa do Académico de Viseu, da 2.ª Liga de futebol, numa partida relativa aos quartos-de-final da Taça de Portugal.