Treinador do Dumiense: «Não viemos com autocarros, mas quando o Sporting acelera a diferença é grande»

Apesar da pesada derrotafrente ao Sporting, Fábio Oliveira reconheceu que o Dumiense deu o máximo para mostrar uma réplica diferente em Alvalade, mas que acabou por ser incapaz de contrariar a inquestionável diferença que existe entre as duas equipas, principalmente na segunda parte."Perder 8-0, mas da forma como foi... Não viemos com autocarros. Tentámos jogar. Quando o Sporting acelera a diferença é grande. Na primeira parte o Sporting criou poucas oportunidades ou quase nenhumas. Marcaram na sequência de bolas paradas. Na segunda parte arriscámos e sofremos logo o terceiro. Depois foi sofrer. Entrou o Gyökeres, o Edwards… o Sporting meteu a carne toda no assador. O que fica é ver os meus jogadores a chorarem antes do jogo. É um momento único na história do clube. Sabíamos que iríamos sofrer muito. Os golos desmontaram a nossa tentativa de transitar e criar perigo. O que fica é uma derrota pesada, mas é preciso ver que estamos a falar de realidades diferentes. Não há muito que contar sobre o jogo", disse o técnico do Dumiense, em declarações à SportTV, acrescentando."Há coisas que não se controlam e a qualidade é uma delas. Os meus jogadores estão no Campeonato de Portugal e o Sporting na Primeira Liga. Se não fosse assim era mais simples. Somos um clube humilde e de gente séria. Precisamos do apoio dos adeptos no campeonato. As coisas não têm corrido bem. Cabe-nos trabalhar e dar uma boa resposta no próximo jogo."