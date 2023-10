Treinador do Rebordosa espera dia menos bom do Sp. Braga para fazer história e... "coisas engraçadas"

O treinador do Rebordosa, Arlindo Gomes, passou "uma mensagem de tranquilidade" e avisou que a equipa do Campeonato de Portugal está preparada para aproveitar quaisquer facilidades concedidas pelo Sp. Braga na Taça de Portugal.

"Não sei se vamos conseguir tirar o tapete, porque não encontro neles pontos fracos, mas, se o Sp. Braga nos der oportunidades, podemos fazer coisas engraçadas. Para nós, será importante manter o 'nulo' durante algum tempo, sabendo que eles têm o melhor ataque da Liga e fazem muitos golos", disse Arlindo Gomes, em declarações à agência Lusa.

O técnico, de 50 anos, fez a antevisão ao jogo na Cidade Desportiva de Paredes, antes do treino para poupar o relvado do clube, e lembrou que "o balneário abraçou com muito entusiasmo e dedicação" este confronto, "o maior na história do clube" , consciente de que os minhotos, mesmo sem recorrer aos elementos mais utilizados, devem ir a jogo com "campeões nacionais e até europeus".

"Os níveis de concentração estão mais carregados, o entusiasmo é grande e queremos vencer, mas sabemos das dificuldades tremendas do jogo e das limitações que temos. O Braga não é imbatível, mas há uma diferença muito grande entre as duas equipas", sublinhou o técnico da equipa que não perde em casa há dois anos e seis meses.

Arlindo Gomes garantiu que não houve alterações na preparação para um jogo em que os seus jogadores, esmagadoramente formados por não profissionais e estudantes, vão concentrar-se horas antes do apito inicial.

"Os jogadores vão trabalhar até às 15 horas e concentramo-nos às 16. As nossas expectativas é que iremos ter mais público nas bancadas do que o Sp. Braga, e eles costumam trazer muita gente. Para nós, equipa e adeptos, será um momento único, mas acredito que vamos fazer com que eles [adeptos] se sintam orgulhosos da equipa, independentemente do resultado", concluiu.

O Rebordosa, atual quarto classificado da Série B do Campeonato de Portugal, defronta o Sporting de Braga na quinta-feira, no Complexo Desportivo Monte Azevido, às 20 horas, no arranque da terceira eliminatória da Taça de Portugal.