Trofense-Sp. Braga, em direto

- Já é conhecido o onze oficial do Sp. Braga: Tiago Sá, Esgaio, Tormena, Bruno Viana, Sequeira, Al Musrati, André Castro, Iuri Medeiros, Galeno; Abel Ruiz e Paulinho.

- O equipa da casa deverá atuar com Serginho, Edu, Mika, João Paulo e Simão Martins; André Leão, Daniel Liberal e Vasco Rocha; Adilson, Yair Castro e Alan Júnior.

- Já o treinador do Trofense, António Barbosa, só não poderá contar com o lesionado Yohan Miranda.

- Perante estas baixas, o Sp. Braga deverá alinhar com o seguinte onze: Tiago Sá, Tormena, Bruno Viana, Raúl Silva; Esgaio, João Novais, André Castro e Sequeira; Iuri Medeiros, Galeno e Schettine.



- Refira-se que, para este encontro, Carvalhal não poderá contar com os castigados David Carmo e Fransérgio, assim como com os lesionados Gaitán, Rui Fonte, Francisco Moura e Fransérgio.



- Na antevisão deste encontro, Carlos Carvalhal avisou que não iria facilitar, pois está consciente das dificuldades que pode encontrar no terreno do Trofense: "É uma equipa boa, que tem ganho no seu campeonato. O André Leão diz que está lá desde janeiro e que ainda não perdeu nenhum jogo. Temos um respeito muito grande pelo Trofense", alertou o técnico dos bracarenses.



- O emblema arsenalista estreia-se na presente edição da prova, no terreno do atual líder da Série C do Campeonato de Portugal, que chegou à terceira ronda da prova, depois de ter levado a melhor diante do Vila Meã e do Águeda.



- Boa tarde! Trofense e Sp. Braga medem forças a partir das 19h30, num encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Para seguir em direto!