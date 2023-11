Um amor que vai de Serpa a Barcelos: um dia especial para o jovem Pedro Maia

Serpa e Gil Vicente defrontaram-se este sábado na Taça de Portugal, mas a melhor história aconteceu antes do jogo e foi partilhada pelos gilistas. O protagonista chama-se Pedro Maia e tem 14 anos."Pedro Maia é um menino de 14 anos, nascido e criado em Serpa. Quando visitamos a cidade raiana na temporada passada, também para a Taça de Portugal, Pedro esteve presente na partida. Foi a primeira vez que viu o Gil Vicente ao vivo e desde então se tornou adepto do clube, independentemente da distância territorial. Soubemos desta história e não podíamos ficar indiferentes. Na companhia do seu avô, o Pedro teve a possibilidade de vir ao estágio da equipa, conhecer alguns dos seus ídolos, o mister Vítor Campelos e foi ainda premiado com uma camisola autografada pelos nossos atletas. Mais de 500 quilómetros separam Serpa de Barcelos. A Festa da Taça encurta distâncias e une paixões. Obrigado Pedro pela tua paixão ser a mesma que a nossa", escreveu o Gil Vicente nas redes sociais.