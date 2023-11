Uma goleada das antigas em Alvalade: assim foram todos os golos do Sporting diante do Dumiense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma tarde em cheio em Alvalade. Diante do Dumiense , equipa do Campeonato de Portugal, o Sporting confirmou o favoritismo, goleou e avançou para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Veja abaixo todos os golos da tarde, que teve em Paulinho uma das figuras, com três golos marcados.