V. Guimarães-Vizela, 2-1 (a.p.): Safira foi a luz no meio do caos Ponta-de-lança começou no banco e, dos 11 metros, resolveu em tempo extra um jogo bem conturbado