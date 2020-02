VAR não validou segundo golo do FC Porto diante do Ac. Viseu

O segundo golo do FC Porto diante do Ac. Viseu não teve confirmação do vídeo-árbitro, apesar de na altura terem ficado dúvidas sobre a posição de Alex Telles, jogador que cruzou para a cabeça de Zé Luís.

Novas imagens, que não foram recolhidas pela Sport TV nem enviadas para a Cidade do Futebol, a que Record teve acesso, mostram que o lateral-esquerdo portista estava adiantado em relação ao penúltimo defensor do clube beirão.

Zé Luís fez o segundo golo do FC Porto com protestos de fora de jogo Zé Luís fez o segundo golo do FC Porto com protestos de fora de jogo

No entanto, e ao que foi possível apurar, o VAR da partida, Luís Ferreira, não teve nenhuma imagem que mostrasse a posição de Alex Telles no momento do remate falhado dentro da área. Isto é: apesar de receber o 'feed' de todas as câmaras usadas para a produção e transmissão do jogo, nenhuma conseguia mostrar se Alex Telles estava ou não em fora de jogo.

Manuel Oliveira ainda fez um compasso de espera, mas acabou por validar o golo, depois de ser informado de que seria impossível verificar o possível fora de jogo da jogada.