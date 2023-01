há 1 horas 18:21

Tiago Margarido: «Benfica? É uma equipa forte, mas também tem lacunas»



José Gageiro / Movephoto

O Varzim, que já eliminou o Sporting na terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal, procura voltar a surpreender diante do Benfica: "É uma equipa forte, mas também tem lacunas, que tentaremos provocar para explorar as transições. O Varzim já deu provas do que é capaz", alertou Tiago Margarido, técnico dos poveiros;