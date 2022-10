Varzim deixa aviso para jogo com o Sporting

O Sporting defronta este domingo o Varzim às 19 horas e o clube da Póvoa informou em comunicado que qualquer adepto com adereço leonino "apresentado na área que não seja a sua, não poderá entrar no recinto desportivo, por razões de segurança"."Informamos que os adereços alusivos à equipa visitante para o jogo de amanhã [hoje], só serão permitidas na zona afeta aos mesmos, designadamente na entrada pelas portas 7 e 10 do Estádio Cidade de Barcelos. Qualquer pessoa com um adereço do clube visitante apresentado na área que não seja a sua, não poderá entrar no recinto desportivo, por razões de segurança."