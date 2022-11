Varzim-São João Ver, 1-0: Foi ‘só’ puxar dos galões

O Varzim suou bastante para vencer o jogo e passar aos oitavos da Taça de Portugal. Porque encontrou pela frente um adversário que tinha as mesmas intenções, como ficou provado até ao apito final. A equipa poveira, que deixara pelo caminho o Sporting na ronda anterior, adiantou-se no marcador já perto do intervalo (42’), através do médio Quivira que não perdoou quando teve oportunidade de subir à área contrária.A emoção e incerteza manteve-se até final.