Vasco Oliveira: «FC Porto é um sonho tornado realidade para o Anadia»

O presidente do Anadia, Vasco Oliveira, considerou esta terça-feira que defrontar o FC Porto, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, é o concretizar do sonho de ver o seu clube medir forças com um grande do futebol nacional.

"Este é um sonho tornado realidade. É a primeira vez, que me recorde, que defrontamos um dos três grandes", referiu, em declarações à agência Lusa. O Anadia, da Liga 3, vai receber o FC Porto, detentor do troféu, na terceira eliminatória da prova, ditou hoje o sorteio desta fase da competição.

Vasco Oliveira recordou que, há dois ou três anos, quase defrontavam o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal. "Ficámos muito tristes, na altura, por não termos conseguido, mas o sorteio, hoje, trouxe-nos um grande. Isto é muito bom para o clube, que merecia, e para toda a cidade", apontou.

Apesar de o sorteio ter ditado que o Anadia recebesse o FC Porto, o presidente deste clube do distrito de Aveiro não sabe "se o estádio estará em condições de receber a partida" com os portistas. "Há uma bancada que está inacabada e, por isso, não sei bem se irá afetar ou não a realização do jogo no Estádio Municipal de Anadia. Mas, vamos fazer de tudo para que aconteça em casa", prometeu.

Já o treinador do Anadia, Rui Borges, destacou "a grande felicidade" que é poder disputar uma partida com o campeão nacional, depois de os anadienses terem eliminado o Fafe na ronda anterior da prova rainha. "O plantel tinha como meta conseguir defrontar um grande. Tivemos a sorte de ser já para a terceira eliminatória, caso contrário iríamos tentar passar eliminatórias até o conseguir", assegurou.

À Lusa, o técnico do Anadia admitiu que os seus jogadores terão pela frente "um desafio muito difícil", mas que o irão enfrentar "com a maior das responsabilidades". "Vamos entrar em campo para dificultar a vida ao campeão nacional. Sabemos que vai ser extremamente difícil, mas os meus jogadores também se vão querer mostrar", concluiu.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para 15 e 16 de outubro.