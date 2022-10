Veja a transmissão em direto do sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

Anadia-FC PortoCanelas 2010-V. GuimarãesFelgueiras-Sp. BragaCaldas-BenficaValadares Gaia-ChavesMachico-BoavistaMafra-MarítimoFontinhas-AroucaSerpa-Gil Vicente- São conhecidas as condicionantes do sorteio. Todas as equipas da Liga Bwin atuarão fora de portas na 3ª eliminatória.- Começa a emissão desde a Cidade do Futebol. Edinho e Meyong, ex-avançados que já levantaram a Taça de Portugal, irão encarregar-se de mostrar o que calha em sorte às equipas da Liga Bwin aos distritais.O sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal - que se jogará a 15 e 16 deste mês - decorre esta terça-feira, às 17h15, na Cidade do Futebol. Recorde-se que as equipas da Liga Bwin já entram em prova nesta fase. Veja aqui a transmissão em direto!