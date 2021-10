Vilafranquense-Real, 3-2: Hat-trick de Nenê avança ribatejanos mas foi preciso prolongamento

Um hat-trick de Nenê garantiu, este sábado, a vitória do Vilafranquense sobre Real (3-2), em Santarém, assegurando a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

O conjunto da 2ª Liga teve de recorrer a prolongamento para eliminar a formação do terceiro escalão, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar.

Em jogo disputado no estádio do União de Santarém, o Real Massamá entrou melhor e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, aproveitando uma entrada desconcentrada do Vilafranquense. Ballack foi à linha de fundo cruzar e Gustavo Moura surgiu ao primeiro poste para, de peito, marcar o primeiro golo da partida.

Em desvantagem, a equipa ribatejana foi obrigada a pressionar mais alto e o golo do empate chegou aos 18 minutos, quando Nenê finalizou com sucesso uma boa jogada coletiva, em que o avançado brasileiro ainda teve de tirar um defesa do caminho antes de se isolar e bater o guarda-redes João Godinho, já dentro da área.

Equilibrado, mas sem grandes oportunidades, o jogo arrastou-se até ao arranque da segunda parte do prolongamrnto e, depois de ter dado um primeiro aviso, ao atirar de cabeça ao poste, o golo chegou minutos depois, novamente por Nenê. O capitão deu um final feliz a um cruzamento 'venenoso' de Edu Machado, e completou a reviravolta que o próprio se encarregou de dilatar, no minuto seguinte, chegando ao 'hat-trick' no encontro.

A um minuto do fim do prolongamento, Mika Borges ainda reduziu num livre direto convertido de forma exímia à entrada da área, mas já sem tempo de inverter o marcador.

Jogo no Campo Chã das Padeiras, em Santarém.

Vilafranquense-Real, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gustavo Moura, 1 minuto.

1-1, Nenê, 18.

2-1, Nenê, 111.

3-1, Nenê, 112.

3-2, Mika Borges, 119.

Equipas:

Vilafranquense: Adriano Facchini, Marcos Valente, Simão Jr. (André Dias, 92), Bruno Sousa, Léo Bahia (Edu Machado, 72), Gabriel, Idrissa Dioh, Nuno Rodrigues (Prince Mendy, 61), Ença Fati (Sangaré, 61), Belkheir (Umaro Baldé, 42) e Nenê.

(Suplentes: Besic, Sangaré, Prince Mendy, Umaro Baldé, Edu Machado, Evandro, André Dias).

Treinador: Filipe Gouveia.

Real: João Godinho, Rúben Freire (Marcos Barbeiro, 39), Romário Carvalho, Clayton Sampaio, Paulinho, Fábio Pala, Horácio Jau, Rúben Marques (Tiago Morgado, 64), Ballack (Wilson Kennedy, 106), Amadú Baldé (Mika Borges, 64) e Gustavo Moura.

(Suplentes: Leonardo Moreira, Tiago Morgado, Wilson Kennedy, Hugo Ventosa, Marcos Barbeiro, Mika Borges, Tiago Nunes).

Treinador: Luís Loureiro.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Amadú Baldé (27), Simão Jr. (48), Fábio Pala (70), Nenê (74), Sangaré (82), Mika Borges (90+3), Prince Mendy (90+5), Marcos Barbeiro (105), Bruno Sousa (105) e Marcos Valente (119).

Assistência: cerca de 300 espetadores.