Vlachodimos apanha um jogo

Está confirmada a suspensão de Odysseas Vlachodimos para o jogo desta quarta-feira com o Sporting, a contar para a Taça de Portugal. O guardião do Benfica foi suspenso por um jogo devido à expulsão no dérbi do campeonato, disputado no domingo passado, em Alvalade.

Também expulsos no encontro de domingo, Tiago Pinto e Nélson Pereira, diretor para o futebol das águias e treinador de guarda-redes do Sporting, respetivamente, foram apenas punidos com multas e, por isso, poderão ir para o banco na partida da Taça.



Ambos foram expulsos por Artur Soares Dias por terem provocado "confrontação com elementos do banco adversário", tendo proferido "palavras que não foram percetíveis pela equipa de arbitragem".