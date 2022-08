Anton Skolov é reforço do Sporting

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Anton Skolov para a equipa de futsal masculina. O pivô, de 23 anos, chega a Alvalade para trabalhar às ordens de Nuno Dias durante a próxima época, depois de várias temporadas ao serviço do MFK Sinara Yekaterinburg, da Rússia."É um sentimento incrível e estou agradecido pela forma como me receberam aqui. Estou muito feliz por estar em Lisboa e por fazer parte de um grande clube. Tudo tem um nível alto e estou muito feliz por fazer parte da família do Sporting. Prometo lutar até ao último minuto, dar o meu melhor e mostrar na quadra o que posso fazer. Quero evoluir dentro do clube, individualmente e com a equipa, e fazer parte desta grande família que é o Sporting", afirmou o internacional russo à Sporting TV não poupando elogios a Nuno Dias. "É um dos melhores treinadores do Mundo, um especialista de alto nível. Espero evoluir sob a gestão técnica dele", concluiu.Anton Sokolov defrontou os leões em dezembro de 2021 na UEFA Futsal Champions League, tendo ainda jogado contra vários jogadores da equipa de Alvalade na final do último Campeonato da Europa.