Jovem jogador de futsal morre em violento despiste de carro

Joel Nascimento, estudante universitário de 19 anos e jogador de futsal do Boticas, morreu esta madrugada num violento despiste de carro em Azurem, Guimarães. O alerta foi dado pelas 00h54. Outras quatro pessoas ficaram feridos, uma com gravidade.





Incrédulos e destroçados! O Céu é muito pequeno para ti, nosso Joel! Não é possível escrever em um milhão de linhas o quanto perdemos… Publicado por Grupo Desportivo de Boticas em Segunda-feira, 22 de março de 2021

Joel Nascimento, natural de Boticas, seguia ao volante e acabou por não resistir aos graves ferimentos. O jovem era jogador do Boticas e antigo atleta da formação do Desportivo de Chaves.A jovem que seguia ao lado sofreu ferimentos graves. Os familiares da vítima tiveram de receber apoio psicológico no local."Joel Nascimento, jogador de 19 anos do Grupo Desportivo de Boticas, faleceu na madrugada desta segunda-feira, na sequência de um acidente rodoviário.O jovem atleta fez toda a formação em futebol 11, no Desportivo de Chaves, mas atualmente jogava nos juniores de futsal do GD Boticas, tendo também representado o Grupo Desportivo e Cultural de Salto.A FPF, na pessoa do Presidente Fernando Gomes, expressa o seu profundo pesar pelo desaparecimento de Joel Nascimento, enviando as mais sinceras condolências à família enlutada, aos amigos e a todos os clubes por onde o jovem passou."